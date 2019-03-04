Elazığspor, Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile Anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor, teknik direktör Serhat Gülpınar'la anlaşmaya vardı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Erhan Altın'dan boşalan teknik direktörlük görevine Serhat Gülpınar getirildi.
TAKIMIN BAŞINDA İLK İDMANINA ÇIKTI
Elazığspor Kulübünün daveti üzerine kente gelen Gülpınar, yönetim kurulu ile yaptığı görüşmenin ardından, takımın başında ilk idmanına çıktı. Gülpınar ile yarın basın önünde sözleşme imzalanacağı duyuruldu. Ligin 24. haftasında Abalı Denizlispor'a karşı alınan 2-1'lik yenilginin ardından, teknik direktör Erhan Altın'la yollar ayrılmıştı.
Elazığspor, Serhat Gülpınar, Gülpınar, Spor
Kaynak: AA