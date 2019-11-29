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Elazığspor'da Vanspor hazırlıkları

B. Elazığspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 15. Haftası'nda Vanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

29.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:43Elazığspor'da Vanspor hazırlıkları
B. , TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 15. Haftası'nda Vanspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden B. Elazığspor, ligin 15. haftasında evinde oynayacağı Vanspor FK maçı hazırlıklarına devam ediyor. Gençlik Merkezi Sentetik Saha'da saat yapılan idman ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra pas çalışmaları, top kontrolü, kontrol pas ve şut çalışması gerçekleştirildi. Teknik Direktör Levent Eriş ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Salih Polatdemir katılmazken, Ahmet Burak Solakel ve Muhammet Embiya Yıldırım takımdan ayrı çalıştı. Bordo-Beyazlı ekip, cumartesi günü gerçekleştireceği son antrenmanın ardından kendi tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor

Kaynak: İHA

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