Haberler» Spor» Haber

Elazığspor'da yeni sezon hazırlıkları

Bu sezon 2. ligde mücadele edecek olan Birevim Elazığspor'da birinci etap kamp çalışmaları sona erdi.

24.07.2019 13:27 Elazığspor'da yeni sezon hazırlıkları
Bu sezon 2. ligde mücadele edecek olan Birevim Elazığspor'da birinci etap kamp çalışmaları sona erdi.

Yeni sezon çalışmalarına 17 Temmuz'da Elazığ'da başlayan B.Elazığspor, bugün gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. Kulüp tesislerindeki idmanda futbolcular güç ve kuvvet çalışması yaptı.

Teknik Direktör Sefer Yılmaz ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmanda sakatlıkları bulunan Kadir Bekmezci ve Dersim Sahan Kaynak yer almadı. Bordo-beyazlı ekip 2.etap kamp çalışmaları için 27 Temmuz Cumartesi günü Erzurum'da toplanacak. 2 günlük iznin ardından başlayacak Erzurum kampının 10 Ağustos'a kadar devam edeceği aktarıldı. - ELAZIĞ

Elazığspor, Elazığ, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:47   Şampiyonlar Canpolat ile buluştu
13:46   Başkan İbaş, başarılı sporcuları ödüllendirdi
13:45   Kasımpaşa'nın Avusturya kampı
13:43   Misimovic: Kariyerimi Galatasaray'da noktalamak istedim ama olmadı
13:43   Milli voleybolcuların maç programı belli oldu
13:41   Maçta başına darbe alan Rus boksör hayatını kaybetti
13:34   Filenin Sultanları'nın, Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri maç programı belli oldu