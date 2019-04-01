Elazığspor Hatay'a Gitti

Spor Toto 1. Lig'in 27. Haftası'nda Hatayspor
'u konuk olacak olan Birevim Elazığspor
, bu karşılaşma için 20 futbolcuyla Hatay'a gitti.
Spor Toto 1. Lig'in 27. Haftası'nda B.Elazığspor, Çarşamba
günü Hatayspor'la karşılaşacak. Bordo-beyazlı ekip bu karşılaşma için bu sabah saat 09.00'da kendi özel otobüsüyle Hatay'a gitti.
Bekamenga ve Diallo
'nun sakatlığı, Yiğitcan Erdoğan
ve Idrissa Diara'nın kart cezaları nedeniyle yer almadığı kadroda, sakatlıktan kurtulan isimler Ömer Yıldız
ve Ahmet Burak Solakel
dahil edildi.
Teknik Direktör Serhat Gülpınar
, Hatayspor maçı kadrosuna, Ahmet Sabri Fener
, Ahmet Doğan
, Serdar Özbayraktar, Kadir Bekmezci
, Murat Ceylan
, Ahmet Burak Solakel
, Emir Gökçe
, Kadir Taşoğlu,Serge Ognadon Akakpo, Ömer Yıldız, Dersim
Şahan Kaynak, Eren Çinkılınç, Abdülkadir Kayalı
, Lamine Diarra
, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Boubacar Traore, Rüştü Hanlı
, Cengizhan Akgün
ve Abel Issa Camara'yı dahil etti. - ELAZIĞ
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Kaynak: İHA