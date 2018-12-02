Elazığspor ile İstanbulspor Yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında TY Elazığspor
, sahasında İstanbulspor
ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada İbrahim Halil
topla birlikte ceza sahasına girdi ve Mehmet'ten sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaparak fileleri havalandırdı. 0-1 9. dakikada Clesio topla birlikte ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 36. dakikada Kadir Bekmezci
'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci son anda kornere tokatladı. 42. dakikada Murathan'ın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tatos'un vuruşunu kaleci çeldi. 51. dakikada Tatos'un ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı. 64. dakikada Kadir Taşoğlu, Tatos'un pasında sağ çaprazda rakibini çalımladıktan sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti. 71. dakikada Tatos'un şutunda savunmadan dönen topu Kadir Taşoğlu tamamladı ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. 72. dakikada Ali Fırat'ın sol kanattan ortasına arka direkte Lamine Diarra
kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 1-1 78. dakikada İbrahim sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak Soner zamanında kalesini terk ederek gole izin vermedi. 88. dakikada Bagayoko ceza sahası içinde pasını dışardaki Kadir Bekmezci'ye çıkardı. Kadir'in sert şutu üstten dışarı gitti.
KÜNYE
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Yasin Kol xx, Uygar Bebek
xx, Cem Özbay xx Elazığspor: Soner Şahin xx, Ali Fırat Okur xx (Onur dk. 82 x), Orhan Şam
xx, Mehmet Yiğit xx, Murathan Özen x (Ahmet dk. 60 x), Kadir Bekmezci xx, Kadir Taşoğlu xx, Adem Alkaşi
xx, Tatos xx, Bagayoko xx, Lamine Diarra xxx (Idrissa Diarra dk. 90 ?) Yedekler: Ahmet Doğan
, Enes Batın Kaplan, Eren Çinkılınç, Erhan Çinar Teknik Direktör: Orhan Kaynak
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal
xx, Akaminko xx, Tuncer Duhan Aksu
xx, Clesio xx, Barış Örücü x (Murat dk. 67 x), İbrahim Halil Çolak
xxx (Perovic dk. 73 x), Dodo xx, Muhsin Yıldırım
xx, Onur Ergün
xx, Cajic xx, İbrahim Yılmaz
xx (Muhammed Demirci dk. 82 x) Yedekler: Umut Kaya, Sammed, Muhammed Ali
Kurt, Asım Hamzaçebi Teknik Direktör: Orhan Çıkırıkçı Goller: Lamine Diarra (dk. 72) (Elazığspor), İbrahim Halil (dk. 6) (İstanbulspor) Sarı Kartlar: Tatos, Mehmet, Adem (Elazığspor), İbrahim Halil, Barış (İstanbulspor)
(Hüseyin Kabukçu - Kamil Can Kılıç/İHA)
İbrahim Halil,Elazığspor,İstanbulspor
02 Aralık 2018 Pazar 18:21