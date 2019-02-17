Elazığspor Kampa Girdi

Elazığspor
, takımın yeni oyuncuları ile teknik heyetin kaynaşması adına Antalya
'da kampa girdi. Gençlerbirliği
maçı sonrası takım içindeki kaynaşmanın arttırılması amacıyla Antalya'da yapılması planlanan mini kamp için bordo-beyazlı ekip, Antalya'ya gitti. Ligin 23. haftasında deplasmanda oynanacak olan Karabükspor
maçı hazırlıklarını bordo-beyazlı ekip burada sürdürecek. Teknik Direktör Erhan Altın
'ın isteğiyle Antalya'da yapılacak olan mini kamp sayesinde yeni transferlerin teknik heyetle kaynaşması hedefleniyor. Bu kapsamda Antalya'ya geçen bordo-beyazlı Kafile, konakladığı otele yerleşti. Hazırlıklarına cuma gününe kadar Antalya'da devam edecek olan Elazığspor, Karabük'e geçecek.
Teknik Direktör Erhan Altın'ın takdiriyle Elazığspor'un 30 kişilik Antalya kampı kadrosunda, Ahmet Sabri Fener
, Ahmet Doğan
, Emrah Gür
, Ali Karataş
, Nuh Naci
Kırlankıçoğlu, Tufan Kelleci, Idrissa Diarra, Ahmet Burak Solakel
, Serge Akakpo, Gökhan Akkan, Kadir Taşoğlu, Kadir Bekmezci
, Abdülkadir Kayalı
, Mustafa Eskihellaç, Cengizhan Akgün
, Boubacar Traore, Dialo, Georgios Georgiadis, Lamine Diarra
, Eren Çinkılınç, Onur Alsu, Muhammed İldız, Ömer Yıldız
, Bekamenga, Abel Camara, Rüştü Hanlı
, Emir Gökçe
, Serdar Özbayraktar, Yiğitcan Erdoğan
ve Murat Ceylan
yer aldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA