10.07.2019 09:47
Haberler» Spor» Haber

Elazığspor Murat Ceylan'la yeniden anlaştı

Elazığspor Murat Ceylan

Elazığspor iç transferde Murat Ceylan'la 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Elazığspor iç transferde Murat Ceylan'la 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Elazığspor iç transferde hareketli saatler geçiriyor. Bordo-Beyazlı takım son olarak Murat Ceylan'la yeniden anlaşmaya vardı. Konuya ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; "Sezon sonu itibariyle kulübümüzle olan sözleşmesi sona eren orta saha oyuncumuz Murat Ceylan ile yeniden anlaşmaya vardık. Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk ile bir görüşme gerçekleştiren Murat Ceylan, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncumuz geçen sezon ki sözleşme alacaklarından ise 50 Bin TL feragat etmiştir. Kulübümüzle yeniden anlaşma sağlayan Murat Ceylan'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür eder, bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Murat Ceylan, Elazığspor, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:19   TFF Başkanı Özdemir: "Kulüp Lisans Talimatı, Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacak"
11:19   Bursaspor hazırlıklarına altyapıdan çıkardığı gençlerle başladı
11:18   15 Temmuz'da bisikletin kalbi Muğla'da atacak
11:18   Kastamonu'dan Başkan Ergün'e spor yatırımı övgüsü
11:18   Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması
11:16   Fenerbahçe'den son dakika Mesut Özil açıklaması
11:16   "Okçulukta bayrağı Mete Gazoz taşıyor"