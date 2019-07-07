07.07.2019 15:09
Haberler» Spor» Haber

Elazığspor, Ömer Yıldız ile anlaştı

Elazığspor, Ömer Yıldız ile anlaştı

TFF 2. ligde mücadele edecek olan Birevim Elazığspor, Ömer Yıldız'la 2 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 2. ligde mücadele edecek olan Birevim Elazığspor, Ömer Yıldız'la 2 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden B. Elazığspor, yeni sezonun ilk imzasını iç transferde Ömer Yıldız'a attırdı. Uzun yıllardır Bordo-Beyazlı ekipte görev yapan ve bu sürede bazı takımlarda kiralık olarak giden forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "2018-2019 Sezonu sonunda kulübümüzle olan sözleşmesi sona eren futbolcumuz Ömer Yıldız ile yeniden anlaşma sağlanmıştır. Kulüp Başkanımız Selçuk Öztürk ile biraraya gelen forvet oyuncumuz Ömer Yıldız, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. İmzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, Ömer Yıldız'a bordo-beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi.

Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünü sakatlıkla geçiren 24 yaşındaki oyuncu sadece 2 maçta forma şansı bulabilmişti. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Ömer Yıldız, Elazığspor, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:28   Kırkpınar'da yarı final heyecanı başlıyor
15:27   Kırkpınar'a tek ağa aday oldu
15:27   Kırkpınar'da yarı finalistler belli oldu
15:25   Mete Gazoz'dan altın madalya
15:19   Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ihaleyi 222 bin TL ile açtı.
15:17   658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çeyrek final müsabakaları - EDİRNE
15:15   Kayserispor, kuvvet antrenmanı yaptı