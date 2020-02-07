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Elazığspor, 6.8'lik deprem sonrasında resmen TFF 2. Lig'den çekildi

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından, ligden çekilme talebinde bulunan Elazığspor'un bu talebi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edildi.

07.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:55

'da 24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası Türkiye Federasyonu'na yapılan ligden çekilme başvurusu olumlu sonuçlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş imzasıyla TFF 2. Lig Kırmızı Grup kulüplerine gönderilen yazıda, " Kulübü Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına 26.01.2020 tarih ve 20 sayılı başvurusunda; 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ Depremi sebebiyle tesislerinin kullanılamaz hale geldiğini, sahalarının depremzedelere tahsis edildiğini, mevcut oyuncularından 19 tanesinin Elazığ doğumlu olması sebebiyle bu durumdan olumsuz olarak etkilendiklerini belirterek, kulüplerinin 2019-2020 sezonunda tüm haklarının dondurulmasını ve 2020-2021 sezonunda yeniden TFF 2. Lig'de sportif faaliyetlerine devam etmesini talep etmiştir. Deprem felaketi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, Elazığspor Kulübü'nün ligden çekilme talebinin kabulüne, kulübün 2019-2020 futbol sezonunda 26.01.2020 tarihinden itibaren ertelenmiş olan tüm müsabakalar da dahil olmak üzere kalan müsabakalarda hükmen yenik (3-0) sayılmasına, lig puantajının buna göre düzenlenmesine, Elazığspor Kulübü'nün 2020-2021 futbol sezonunda TFF 2. Lig'de sportif faaliyetlerinin devamına, kulübün 19 takımlı grupta yer almasına, 2019-2020 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'tan, Elazığspor takımı hariç olmak üzere, puan sıralamasına göre 2 takımın küme düşürülmesine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 06.02.2020 tarih ve 21 sayılı toplantısında karar verilmiştir" denildi.

Elazığspor, 6.8'lik deprem sonrasında resmen TFF 2. Lig'den çekildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Futbol, Elazığ, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (5)
ELAZIĞ:elazığ maçlara çıksa büyük ihtimalle küme düşecekti kadrosu çok zayıf puan durumunda düşme hattında seneye de ligde kalmak için depremi sadece bahane etmişler federasyon her zamanki gibi adaletten çok uzak bir karar vermiş diğer takımlara çok büyük haksızlık
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KAMİL AKIN:bir klubün imkanlarının olmayışı çok üzücü
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THE KİNG:Korkunun ecele faydası yok seneye düşersiniz muhtemelen.
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KASTAMONULU:Alt ligden çıkmayı hak eden takım nasıl olacak
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YANKESİCİ SAADET TEYZENİZ:Temizzz iş seneye kaldıkları yerden yeniden başlayacaklar, akıl veren iyi akıl vermiş.
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