Elazığspor'un Acı Günü

Elazığspor
Medya Sorumlusu Eray Değer'in babası Erhan Değer (68) vefat etti.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Birevim Elazığspor'un Medya Sorumlusu Eray Değer'in babası Erhan Değer (68) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Değer, için öğlen namazına müteakip İzzetpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Elazığspor teknik heyeti, futbolcular, Kulüp eski Başkanı Sedat Karataş
, basın mensupları, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazı sonrası Değer'in cenazesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ELAZIĞ
Elazığspor, Spor
Kaynak: İHA