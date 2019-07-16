16.07.2019 18:05
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Elazığspor'un elektrik borcunu Başkan Şerifoğulları çözdü

Elazığspor

Uzun süredir elektrik borcu nedeniyle sıkıntı çeken Elazığspor'un, bu borcu Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın çabasıyla tamamen ödendi.

Uzun süredir elektrik borcu nedeniyle sıkıntı çeken Elazığspor'un, bu borcu Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın çabasıyla tamamen ödendi.

Birevim Elazığspor Kulübünün sosyal tesislerinin elektrikleri yüklü miktarda borç nedeniyle AKSA Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından kesilmişti. Zaman zaman elektriklerin kesilmesiyle sıkıntılı günler geçiren bordo-beyazlı ekibin bu sorunu çözüldü. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları devreye girerek kulübün ve stadyumun geçmiş dönem tüm borcunun ödenmesini sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada da," Kulübümüz sosyal tesisleri ve Atatürk Stadyumu'nun geçmiş dönemlere ait elektrik borcunun tamamı Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın girişimleri sonucu ödenmiştir.Böylelikle kulüp sosyal tesislerimizin elektrikleri Aksa Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından açılmıştır.Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ederiz"denildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
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