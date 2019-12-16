Haberler » Spor » Elazığspor'un ilk yarı raporu - Spor

Elazığspor'un ilk yarı raporu

Kulüp lisansı alamadığı için 3 puanı silinen Elazığspor, tüm sıkıntılara rağmen ligin ilk yarısını ateş hattının bir basamak üstünde tamamladı.

16.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:28Elazığspor'un ilk yarı raporu
Kulüp lisansı alamadığı için 3 puanı silinen , tüm sıkıntılara rağmen ligin ilk yarısını ateş hattının bir basamak üstünde tamamladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2019-2020 Sezonu'nun ilk yarısı haftasonu oynanan maçlarla tamamlandı. Lige maddi ve manevi sıkıntılarla başlayan, transfer yasağı olduğu için kadrosuna takviye yapamayan ve TFF tarafından ulusal kulüp lisansı alamadığı için 3 puan silme cezası alan B. Elazığspor, tüm sıkıntılara rağmen ligin ilk yarısını düşme hattının üstünde tamamladı. Ligin ilk yarısında 5 galibiyet, 3 beraberlik alan Bordo-Beyazlı ekip, 9 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında rakip fileleri 18 kez havalandıran Elazığspor, kalesinde ise 31 gol gördü. Bordo-Beyazlılar, 17 haftalık periyotta -13 averaj ve 15 puanla 15. basamakta kendine yer buldu.

B.Elazığspor ikinci yarının ilk haftasında evinde Bayburt Özel İdarespor'la karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığspor, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:47 Ertuğrul Sağlam: "Bize turu getirecek sonucu almak için..." - Spor
12:43 Fikret Öztürk Golf Turnuvası sona erdi - Spor
12:40 Beşiktaş'ta Ajdin Hasic belirsizliği - Spor
12:39 Muaythai turnuvasında İlkadımlı sporculardan büyük başarı - Spor
12:38 Kepez'in pedal şampiyonları ödüllendirildi - Spor
12:23 3 büyüklere Anadolu darbesi! Zirve F.Bahçe'nin - Spor
11:10 Bir dünya yıldızı daha Real Madrid'e gidiyor - Spor
10:10 Ersun Yanal için müthiş iddia! "Yenemezse gider" - Spor
10:02 Mustafa Cengiz'den Fatih Terim ve transfer açıklaması - Spor
09:33 Dilmen'den F.Bahçe ve Beşiktaş'a Messi örneği - Spor
16.12.2019 12:57:20