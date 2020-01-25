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Elazığspor ve Elazığ Belediyespor'un maçları ertelendi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve civar illerde hissedilen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor'un 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi.

25.01.2020 01:58 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:58Elazığspor ve Elazığ Belediyespor'un maçları ertelendi
'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve civar illerde hissedilen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor'un 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediyespor'un 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta saat 13.30'da Pendik Stadı'nda yapılması gereken Tuzlaspor-Elazığspor ve TFF 3. Lig 2. Grup'ta Gençlik Merkezi Sentetik Sahası'nda saat 13.00'te başlayacak Elazığ Belediyespor-Payasspor maçı ileri bir tarihte oynanacak." denildi.

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Kaynak: AA

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