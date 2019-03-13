Elazığsporlu Dialo'ya Milli Davet

Elazığspor
'un ön libero oyuncusu Dialo Samba Guidileye, ülkesi Moritanya
'nın Afrika
Uluslar Kupası'nda Burkina
Faso ile oynayacağı maçın kadrosuna çağrıldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Birevim Elazığspor'un ön libero oyuncusu Dialo Samba Guidileye, milli takıma çağrıldı. Moritanya Milli Takımı'nın 22 Mart
'ta Burkina Faso ile oynayacağı Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı kadrosuna davet edilen Dialo, hafta sonu oynanacak olan Adana Demirspor
maçının ardından milli takım kampına katılacak.
Ara transfer döneminin son gününde bordo-beyazlı takıma katılan Dialo Samba Guidileye, Elazığspor formasıyla 6 maçta forma şansı buldu. - ELAZIĞ
Burkina, Afrika, Elazığspor, Spor
Kaynak: İHA