Elaziz Belediyespor - Adıyaman 1954 Spor: 0-1

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Furkan Bakan, Suat Fidan, Burak Sami Şad
ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin - Osman, Burak, Enver, Hüseyin, Nihat (Dk. 46 Mustafa), Cenk, Halil, Ferhat (Dk. 76 Ali), Furkan Yiğit, Serdar (Dk. 46 Ertuğrul)
ADIYAMAN 1954 SPOR: Abdullah - Mehmet, Hakan, İsmail (Dk. 68 Hamza), Önder, Eşref, Ahmet, Semih (Dk. 55 Furkan Sakı), Muhammed, Baran (Dk. 86 Bahtiyar), Emre
GOL: Dk. 61 Baran (Adıyaman
1954 Spor)
SARI KARTLAR: Furkan Yiğit, Nihat, Mustafa, Enver, Cenk (Elaziz Belediyespor), İsmail (Adıyaman 1954 Spor) TFF
3'üncü Lig 2'nci grubun 13'üncü haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında konuk ettiği Adıyaman 1954 Spor'a 1-0 mağlup oldu.
6'ncı dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşundan gelen topa yükselen Mehmet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
41'inci dakikada ceza sahasında Nihat'ın pasıyla topla buluşan Ferhat'ın plase vuruşunda top auta çıktı.
61'inci dakikada topla buluşan Baran'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma konuk takım Adıyaman 1954 Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
- Elazığ
Ali Furkan,Abdullah Mehmet,Adıyaman
18 Kasım 2018 Pazar 17:11