16.06.2019 14:41
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Elaziz Belediyespor, Alaattin Tutaş ile sözleşmesini uzattı

Elaziz Belediyespor, Alaattin Tutaş ile sözleşmesini uzattı

TFF 3. Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor, Teknik Direktör Alaattin Tutaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor, Teknik Direktör Alaattin Tutaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Elaziz Belediyespor, Teknik Direktör Alaattin Tutaş ile 1 yıl daha anlaşma sağladı. 2017-2018 sezonunda takımın başına geçen ve aynı sezon küme düşme hattından aldığı camiaya tarihinde ilk kez play-off oynatma başarısı gösteren Tutaş ile 2019-2020 sezonu için sözleşme imzalandı.

Elaziz Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız, Yönetim Kurulumuzun kararı ile Teknik Direktörümüz Alaattin Tutaş ve ekibiyle 1 yıllık yeni anlaşma sağlamıştır.Teknik Direktörümüz Alaattin Tutaş ve ekibine 2019-2020 sezonunda başarılar diliyoruz" denildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

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