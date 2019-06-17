17.06.2019 15:57
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Elaziz Belediyespor'un ismi değişti

Elaziz Belediyespor

TFF 3. Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor isim ve logo değişikliğine gitti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor isim ve logo değişikliğine gitti.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Elaziz Belediyespor isim ve logo değişikliğine giderek Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü ismini aldı. Faaliyetlerine 2014 yılında başlayan ve aynı sezon Elazığ 1.Amatör Küme'de şampiyon olarak BAL Ligi'ne yükselen ve 2015-2016 futbol sezonunda ise BAL Ligi'nde şampiyon olarak TFF 3. Ligine çıkan Elaziz Belediyespor, isim değişikliğine gitti. Yönetim Kurulu, yeni sezonda "Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü" olarak faaliyetlerine devam edeceği belirtildi. İsim değişikliği için gerekli belgeleri Türkiye Futbol Federasyonu'na sunan kulüp yönetimi, federasyonun vereceği onayın ardından yeni ismini kullanmaya başlayacak.

Futbol Kulübünün resmi web sayfasından yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takımımız 2019-2020 Sezonunda itibaren geçerli olmak üzere isim ve logo değişikliğine giderek "Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü" ismini almıştır. Kırmızı-Lacivertli logomuz, Elazığ silüeti ve çaydaçıramızı simgeleyen bir figürle süslenmiştir" ifadelerine yer verildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Elazığ Belediyespor, Elazığ, Futbol, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

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