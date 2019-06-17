17.06.2019 16:45
Haberler»Spor » Haber

Elaziz Belediyespor'un ismi değişti

Elaziz Belediyespor

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor, takımın isminin 'Elazığ Belediyespor Kulübü' olarak, logonun ise kentin silüetinin yer aldığı yenisiyle değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor, takımın isminin 'Elazığ Belediyespor Kulübü' olarak, logonun ise kentin silüetinin yer aldığı yenisiyle değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.
İsim değişikliği için gerekli belgelerin Türkiye Futbol Federasyonu'na sunulduğu ve onayın ardından yeni ismin kullanılmaya başlanacağı belirtildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız 2019- 2020 sezonunda itibaren geçerli olmak üzere isim ve logo değişikliğine giderek 'Elazığ Belediyespor Futbol Kulübü' ismini almıştır. Kırmızı-Lacivertli logomuz, Elazığ silüeti ve çaydaçıramızı simgeleyen bir figürle süslenmiştir" denildi.


- Elazığ
Kaynak: DHA
Futbol, Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Elazığ, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:50 UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıkıyor
16:45 Dünya Olimpiyan Birliğinden okçular için ödül töreni
16:44 Elaziz Belediyespor'un ismi değişti
16:44 Lise öğrencileri "Futbol Hakemlik Sertifikası" alabilecek
16:40 Nagihan Tokmak'ın hedefi derece
16:31 Ozan Kabak'ın sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli ortaya çıktı
16:27 Türkiye Tenis Ligi başladı