Elaziz Belediyespor'un ismi değişti

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Elaziz Belediyespor, takımın isminin 'Elazığ Belediyespor
Kulübü' olarak, logonun ise kentin silüetinin yer aldığı yenisiyle değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu
'na başvurdu.
İsim değişikliği için gerekli belgelerin Türkiye Futbol Federasyonu
'na sunulduğu ve onayın ardından yeni ismin kullanılmaya başlanacağı belirtildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel Futbol
Takımımız 2019- 2020 sezonunda itibaren geçerli olmak üzere isim ve logo değişikliğine giderek 'Elazığ Belediyespor Futbol
Kulübü' ismini almıştır. Kırmızı-Lacivertli logomuz, Elazığ
silüeti ve çaydaçıramızı simgeleyen bir figürle süslenmiştir" denildi.
- Elazığ