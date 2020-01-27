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Elbab şehidi Çalışkancı için mevlit

Suriye'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın şehadetinin ikinci seneyi devriyesi dolayısıyla ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

27.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:54Elbab şehidi Çalışkancı için mevlit
'nin El Bab bölgesinde yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı'nın şehadetinin ikinci seneyi devriyesi dolayısıyla ailesi tarafından Mevlid-i Şerif okutuldu.

Suriye'nin El-Bab bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kerem Çalışkancı için ailesi tarafından Bahçeler Mahallesi'ndeki baba ocağında düzenlenen Mevlid-i Şerif programı gerçekleşti.

Okutulan Mevlid-i Şerif programına Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar başta olmak üzere kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emniyet mensupları, şehidin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından din görevlileri, Şehit Kerem Çalışkancı ve tüm şehitler için dua okudu. Mevlit sonrasında Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve protokol mensupları, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler. - ORDU

Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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