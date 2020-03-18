Elbeyli ilçesinde Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü kutlamaları
Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü Kilis'in Elbeyli ilçesinde etkinliklerle kutlandı.
18.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:16
Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü Kilis 'in Elbeyli ilçesinde etkinliklerle kutlandı.
Çanakkale Zaferinin yıl dönümü etkinlikleri Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Çelenk sunulması törenine Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek. Garnizon Komutanı Piyade Teğmen Şura Kılınç, daire amir ve müdürleri ile şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile program sona erdi. - KİLİS
Çanakkale Zaferinin yıl dönümü etkinlikleri Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Çelenk sunulması törenine Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek. Garnizon Komutanı Piyade Teğmen Şura Kılınç, daire amir ve müdürleri ile şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile program sona erdi. - KİLİS
Kaynak: İHA
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