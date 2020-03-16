Elbeyli ilçesinde korona virüs tedbirleri
Kilis'in Elbeyli ilçe Belediyesi kentte dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
16.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:17
Kilis 'in Elbeyli ilçe Belediyesi kentte dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüs tehdidine karşı belediye olarak dezenfekte çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Yürütülen çalışmalar kapsamında, başta okullarımız olmak üzere camiler, sağlık ocağı, kaymakamlık, belediye, ilçe jandarma komutanlığı, ilçe tarım müdürlüğü, tarım kredi kooperatifi,banka binası, kahvehaneler gibi umuma açık uğrak yerleri dezenfekte edilmiştir. Amacımız ve gayretimiz vatandaşlarımızı bu salgından olabildiğince uzak tutmaktır" dedi. - KİLİS
Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüs tehdidine karşı belediye olarak dezenfekte çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, "Yürütülen çalışmalar kapsamında, başta okullarımız olmak üzere camiler, sağlık ocağı, kaymakamlık, belediye, ilçe jandarma komutanlığı, ilçe tarım müdürlüğü, tarım kredi kooperatifi,banka binası, kahvehaneler gibi umuma açık uğrak yerleri dezenfekte edilmiştir. Amacımız ve gayretimiz vatandaşlarımızı bu salgından olabildiğince uzak tutmaktır" dedi. - KİLİS
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleyman Şimşek, Elbeyli, Kilis, Güncel
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