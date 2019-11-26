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Elbistan'a elektrik ve organik gübre elde edilmesini sağlayacak biyogaz tesisi kuruluyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediyesince, tarım ve hayvansal atıklardan elektrik ve organik gübre elde edilmesini sağlayacak biyogaz tesisinin kurulması için fizibilite çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

26.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:18Elbistan'a elektrik ve organik gübre elde edilmesini sağlayacak biyogaz tesisi kuruluyor
Kahramanmaraş'ın Belediyesince, tarım ve hayvansal atıklardan elektrik ve organik gübre elde edilmesini sağlayacak biyogaz tesisinin kurulması için fizibilite çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin biyogaz yatırımında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Söz konusu büyük yatırımın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın destekleriyle yürütüldüğünü dile getiren Gürbüz, biyogaz yatırımcılarını Elbistan'a davet etti.
Biyogaz projesinde fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını ifade eden Gürbüz, şunları kaydetti:
"İlçemizde yaklaşık 60 bin kapasiteye sahip hayvan ahırı bulunmakta olup, yüzde 80'i erkek besidir. Bu ahırlarda şu an itibariyle 20 bin hayvan bulunmaktadır. Yaklaşık yüzde 50'si Çatova bölgesinde faaliyet göstermekte ve ilçe genelindeki işletmelerin tamamı 20 kilometrelik bir alan içerisinde yer almakta. Hayvancılığın olmazsa olmazı olan tarım sektörü, Türkiye'nin dördüncü büyük ovasına sahip olan Elbistan'da bildiğiniz gibi çok ilerlemiş durumda. Yoğun olarak arpa ve buğday ekilmekte olup bu rakam yıllık yaklaşık 500 bin tona kadar çıkmaktadır. Hem buğday ve arpa, hem de arazide kalan saplar ağırlıklı olarak beside kullanılmaktadır."
Amaçlarının Elbistan'ın biyogaz üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu ve gün yüzüne çıkararak yatırımcı çekmek olduğunu vurgulayan Gürbüz, "Yaptığımız fizibilite çalışmaları sonrası elde edilen veriler bizlere şunu gösteriyor ki Elbistan biyogaz tesisi yatırımında önemli bir alana sahip. Bu konuda faaliyet gösteren yatırımcılarımızı Elbistan'a davet ediyoruz." dedi.
Gürbüz, söz konusu projenin hayat geçtiğinde, yenilenebilir elektriğin gün yüzüne çıkacağını, hem doğalgaz, hem de biyogaz elektriği ile çevre kirliliğinin ve hava kirliliğinin büyük oranda önüne geçilmiş olunacağını belirtti.

Elbistan, Güncel

Kaynak: AA

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