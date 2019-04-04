Elbistan Anadolu Lisesi Sınavlı Okul Kapsamına Alındı

Elbistan Anadolu Lisesi
, Milli Eğitim Bakanlığınca yeniden sınavlı okul kapsamına alındı.
Elbistan Kaymakam Özkan Demir
, yaptığı açıklamada, Elbistan Anadolu Lisesinin 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, adrese dayalı yerel yerleştirme ile öğrenci aldığını belirterek, sınavlı okul kapsamı ile Anadolu Lisesindeki eğitim seviyesinin daha da artacağını söyledi.
Elbistan'daki öğrencilerin ilçe dışında eğitim almak zorunda kalmayacaklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:
"Önümüzdeki eğitim öğretim yılı itibarıyla 120 öğrencimiz sınavla kabul edilecek. İlçemizde yaklaşık 150 öğrencimiz, sınava girebilecek bir okul bulunmadığı için Elbistan'dan il dışına gitmek durumunda kalıyordu. Sınavlı okul olmamızla birlikte çok önemli bir eksikliği gidermiş olduk. Elbistanımız kaliteli bir okula daha kavuşmuş oldu."
Anadolu Lisesi, Elbistan, Güncel
Kaynak: AA