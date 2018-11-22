Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş Oldu

22 Kasım 2018 Perşembe 17:45



22 Kasım 2018 Perşembe 17:45

Elbistan Belediye Meclisi, olağanüstü yaptığı toplantıda İçişleri Bakanlığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Durmuş Küçük'ün yerine başkan vekili olarak Ahmet Tıraş'ı seçti.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grubunun aday göstermediği seçimlerde Tıraş, 31 üyesi bulunan Elbistan Belediye Meclisi'nde 30 oy alarak başkan vekilliğine seçilmiş oldu.Elbistan Belediye Meclisi, İçişleri Bakanlığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Elbistan Belediye Başkanı Durmuş Küçük'ün yerine başkan vekilliği yapacak ismi seçti. Elbistan Belediye Başkan Vekili'nin seçimi, Kahramanmaraş Valiliği ve Elbistan Kaymakamlığı'nın ilgili yazısı gereğince Belediye Kanunun 45.maddesi uyarınca yapıldı. Olağanüstü toplanan Elbistan Belediye Meclisi'nde 31 üyenin 30'u hazır bulundu. 12 sandalyesi bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) başkan vekilliği için aday göstermedi. Tek aday olarak AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Tıraş gösterildi. Tıraş, yapılan oylama sonucunda 30 meclis üyesinin de oyunu alarak Elbistan Belediye Başkan Vekili seçildi.Seçim sonrasında tüm meclis üyeleri ile birlikte belediye başkanlığı makamına geçen Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş, burada AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur ve diğer misafirlerin tebriklerini kabul etti.Burada bir değerlendirme yapan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Elbistan Belediye Başkan Vekilliği seçimleri için AK Parti ve MHP Grubu'nun ortaya koyduğu ortak iradenin Elbistan için önemine değindi.Yeni sürecin Elbistan'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Kaçar, şöyle konuştu:"Ahmet kardeşimiz, Elbistan halkının iradesinin tamamını yansıtan meclisin ortak oyu ile belediye başkanlığına seçildi. Bu saatten itibaren Elbistan'da yaşayan herkesin belediye başkanıdır. Yükümlülükleri ve sorumlulukları var. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu sürecin bu şekilde tamamlanmasında önemli katkı sunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanı nezdinde tüm üyelerine çok teşekkür ediyorum. Burada ortak irade ortaya kondu. Nasıl ki ülke yönetimi ile ilgili mesele Türkiye olunca, mesele milletin birliği ve beraberliği olunca siyasal önceliklerimizi bir tarafa bırakıp onları bir teferruat olarak görüp biz asıl merkezde birleşiyorsak Allah'a hamdolsun. Bu ittifakın yerelde de hepimizin öncelikleri ve değişik değerlendirmeleri olabilir; Elbistan'ın sorunları ile ilgili olarak konuştuğumuz zaman farklı öncelik listesi ortaya çıkarabiliriz ama mesele Elbistan'ın birliği, bütünlüğü, hizmeti, daha hızlı yol alması, gelecek tasavvuru olduğu zaman birlikte hareket edilebildiğini de göstermesi açısından çok önemli bir örnek oldu. Ben MHP Grubuna, AK Parti Grubuna ve bu sürece katkı veren tüm belediye meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Hayatımda ilk defa Elbistan'a geldim. Elbistan, gelecekle ilgili çok önemli potansiyelleri barından bir şehrimiz. Bizim artık Elbistan'da gerginliklerin olduğu siyasal ortamları bir an önce geride bırakarak gelecekle ilgili neler yapabiliriz noktasında çok hızlı koşmamız gereken bir yer. Bu da çok iyi bir başlangıç oldu. Yeni sürecimiz Elbistan'ımıza hayırlar getirsin."Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş da, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Seçimlere kadar olan 4 aylık sürede 4,5 yıllık hizmet açığını kapatacaklarının altını çizen Başkan Vekili Tıraş, "Elbistan, geçen dönemde üzücü bir olay yaşadı. AK Parti Belediye Başkanımız partiden ihraç olduktan sonra da görevden uzaklaştırıldı. Seçime 4 ay kala biz görev geldik. AK Parti Genel Merkezimize, İl Başkanımıza, İlçe Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Öncelikle AK Parti Belediye Meclis Üyelerimize, MHP Belediye Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum. MHP Belediye Meclis Üyelerimiz aday çıkarmadan beni desteklediler. Beni onure ettiler. Teşkilatımız bizi aday gösterdi; onlara da teşekkür ediyorum. AK Parti ve MHP Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızın şahsımı önerisi ile birlikte Cenabı Allah da bize belediye başkan vekilliğini nasip etti. Bundan sonra da Elbistan'a, hizmetlerle dolu bir 4 ay geçireceğiz inşallah. Belediye Meclisi'nde ben yok biz var. Biz yok Elbistan var. Elbistan'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Partimizle, teşkilatımızla birlikte 4 ayımızda 4,5 senenin açığını kapacağız inşallah. Hep beraber, ben yok biz var. Büyükşehir, küçük şehir yok. AK Parti Belediyeleri var. Allah razı olsun" açıklamasında bulundu.Açıklamaların ardından MHP Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar'dan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü'nün Elbistan'a açılması yönündeki taleplerini iletti.Tüm belediye meclis üyeleri, yeni seçilen Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş'la birlikte belediye girişinde hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAHRAMANMARAŞ