Elbistan Belediyesi'nden yerel şive ile "evde kal" çağrısı

Trafik ışıklarına yerel şive ile uyarıcı yazıların yazılmasıTrafik ışıklarından geçen sürücüler ile röportajYoldan geçen bir vatandaş ile röportajPolis ekiplerinin anons yapması KAHRAMANMARAŞ - Elbistan Belediyesi, trafik ışıklarına yerel şive ile yazdığı uyarıcı kelimelerle halkı evde kalmaya davet etti.KahramanmaraşKahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünce, toplu ulaşım araçlarına, bunları kullanmak zorunda kalan vatandaşlar için dezenfektan konuldu.Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, ilçenin Karaziyaret Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yaptıkları dezenfeksiyonun ardından vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.Elbistan Belediyesi, ilçe merkezinde trafik ışıklarına yerel şiveyle yazdığı yazıyla vatandaşlardan evde kalmasını istedi. Vatandaşlar, "Evde kal, neşgörüyon, eve git" yazılarak uyarıldı.

Kaynak: AA