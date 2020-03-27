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Elbistan Belediyesi'nden yerel şive ile "evde kal" çağrısı

Trafik ışıklarına yerel şive ile uyarıcı yazıların yazılması Trafik ışıklarından geçen sürücüler ile röportaj Yoldan geçen bir vatandaş ile röportaj Polis ekiplerinin anons yapması KAHRAMANMARAŞ - Elbistan Belediyesi, trafik ışıklarına yerel şive ile yazdığı uyarıcı kelimelerle halkı evde...

27.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:24
Trafik ışıklarına yerel şive ile uyarıcı yazıların yazılması
Trafik ışıklarından geçen sürücüler ile röportaj
Yoldan geçen bir vatandaş ile röportaj
Polis ekiplerinin anons yapması KAHRAMANMARAŞ - Elbistan Belediyesi, trafik ışıklarına yerel şive ile yazdığı uyarıcı kelimelerle halkı evde kalmaya davet etti.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünce, toplu ulaşım araçlarına, bunları kullanmak zorunda kalan vatandaşlar için dezenfektan konuldu.
Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, ilçenin Karaziyaret Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yaptıkları dezenfeksiyonun ardından vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı.
Elbistan Belediyesi, ilçe merkezinde trafik ışıklarına yerel şiveyle yazdığı yazıyla vatandaşlardan evde kalmasını istedi. Vatandaşlar, "Evde kal, neşgörüyon, eve git" yazılarak uyarıldı. Elbistan Belediyesi’nden yerel şive ile ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Elbistan Belediyesi, Kahramanmaraş, Güncel

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Elbistan Belediyesi'nden yerel şive ile "evde kal" çağrısı

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