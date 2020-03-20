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Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza infaz kurumlarında önlem alınmadığı iddiasını yalanladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerekli önlemlerin alınmadığına ilişkin sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

20.03.2020 00:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:52
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, ceza infaz kurumlarında önlem alınmadığı iddiasını yalanladı
Kahramanmaraş'ın Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerekli önlemlerin alınmadığına ilişkin sosyal medya mecralarında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı ile Hakimler ve Savcılar Kurulunun önlem ve tedbir amaçlı yazıları uyarınca ülke genelinde olduğu gibi Elbistan Adliyesi, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Afşin Adliyesi, Afşin Adliye Lojmanları, ve Göksun Adliyesinde gerekli olan tüm tedbirlerin en üst düzeyde alındığı vurgulandı.
Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs şüphesi bulunan ya da karantina altına alınan hükümlü, tutuklu ve personelin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Elbistan, Afşin, Göksun Adliye binalarının ve Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun giriş-çıkış kısımlarında görev yapan tüm personele vardiya başlangıcında eldiven ve maske dağıtılmakta, kişilerin kolayca ulaşabileceği tüm noktalarda dezenfektan bulundurulmakta, rutin şekilde havalandırma, temizlik ve dezenfekte işlemi yapılmakta, ayrıca Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli personel dahil kuruma giriş yapan tüm şahısların temassız şekilde ateşleri ölçülmektedir. Bu konuyla ilgili sosyal medyada yer alan paylaşımların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamakta olup, resmi açıklamalar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi önem arz etmektedir."
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Kaynak: AA

Etiketler : Başsavcı, Elbistan, Güncel

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