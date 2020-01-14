Haberler » Güncel » Elbistan'da ağaçlara kuş yuvası konuluyor - Haber

Elbistan'da ağaçlara kuş yuvası konuluyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye ekiplerince doğal yaşama katkıda bulunmak amacıyla ağaçlara ahşap kuş yuvası yerleştirildi.

14.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:58Elbistan'da ağaçlara kuş yuvası konuluyor

'ın ilçesinde belediye ekiplerince doğal yaşama katkıda bulunmak amacıyla ağaçlara ahşap kuş yuvası yerleştirildi.

Pınarbaşı'nda Abdulhamit Parkı'ndaki ağaçlara konulmaya başlanan kuş yuvaları sayesinde kuşların mevsim koşullarından korunması amaçlanıyor.

Uygulama hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çevre, doğa ve hayvanların korunması için insan elinin ulaşamayacağı ve kuşların kendilerini güvende hissedebilecekleri uygun yerlere ahşaptan evler yapmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlk olarak Pınarbaşı'nda başlatılan uygulama ile ağaçlara monte edilen renkli ahşap evlerin içerisine buğday yemi bırakarak kuşların bu alanlara alışmasını sağlayacağız. İlçe genelinde özellikle parklarımızda bulunan tüm ağaçlarda bu çalışmamız devam edecek. Yaban hayatını korumak üzere ve sahipsiz sokak hayvanları için de kış ayları boyunca yürüttüğümüz çalışmalar devam edecek."


Kahramanmaraş, Elbistan, Han, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:53  Okul bahçesinde taşıma karla eğlence
17:53  Alaşehir ilçe merkezine taşınan kar mutlu etti
17:52  Kocaeli'de aranan 28 kişi yakalandı
17:52  Bakan Pekcan, Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Osinbajo ile görüştü
17:52  Haklarını alamadıkları gerekçesiyle istihbaratçıların yol kapattığı Sudan'da durum normale döndü
14.01.2020 17:57:05