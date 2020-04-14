Elbistan'da bir mahalle ve mezrası karantinaya alındı

Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında bir mahalle ve bağlı mezra karantinaya alındı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi ile Ferhat Pınarı mezrası korona virüs vakalarının görülmesiyle birlikte İlçe Kaymakamlığı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alındı. - KAHRAMANMARAŞ