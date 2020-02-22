Elbistan'da çöp konteynerleri yeşile büründürüldü

Elbistan Belediyesi, ilçede çirkin görüntünün sonlandırılması amacıyla çöp konteynerlerini yapay çimle kapladı.

Elbistan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Oktay Ölker, birçok şehirde uygulaması yapılan çim konteynerler uygulamasını ilçede de başlatarak çöp konteynerlerinin çirkin görünümünü ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında ilçedeki tüm çöp konteynerlerini yapay çimle kaplamaya başladıklarını ifade eden Ölker, "Konteynerlerin çirkin görünümünü ortadan kalktığını gören vatandaşlarımız da memnun oluyor." dedi.

Kaynak: AA