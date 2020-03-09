Elbistan'da dar sokaklar için "çöp taksi" hizmeti başlatıldı - KAHRAMANMARAŞ
Elbistan Belediyesi, dar sokaklardaki çöpleri toplamak için "çöp taksi" hizmeti vermeye başladı.
09.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:32
Elbistan Belediyesi, dar sokaklardaki çöpleri toplamak için "çöp taksi" hizmeti vermeye başladı.
Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmaya başlanan ve "çöp taksi" adı verilen kamyonetle, çöpler kolaylıkla toplanırken, büyük çöp araçlarından kaynaklanabilecek olası trafik aksamalarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.
Temizlik İşleri Müdürü Oktay Ölker, yaptığı açıklamada, büyük araç kaynaklı aksaklıkların önüne geçilmeye çalışıldığını söyledi.
Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün talimatıyla daha temiz bir Elbistan için yeni bir hizmet daha başlattıklarını ifade eden Ölker, "5 çöp taksi çalışmaya başladı. Çöp taksi uygulaması ile büyük kamyonların girmesi zor olan ara sokaklarda çöp birikmesinin önüne geçeceğiz. Aracımızın küçük ve seri olmasından dolayı olumsuzluğun yaşandığı bölgeye daha hızlı ulaşıp sorunun çözülmesini sağlıyoruz." dedi.
Ölker, vatandaşların biriken çöpleri 0552 464 46 46 numaralı WhatsApp ihbar hattına bildirmeleri halinde anında müdahale edilerek çöplerinin alındığını belirtti.
Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmaya başlanan ve "çöp taksi" adı verilen kamyonetle, çöpler kolaylıkla toplanırken, büyük çöp araçlarından kaynaklanabilecek olası trafik aksamalarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.
Temizlik İşleri Müdürü Oktay Ölker, yaptığı açıklamada, büyük araç kaynaklı aksaklıkların önüne geçilmeye çalışıldığını söyledi.
Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün talimatıyla daha temiz bir Elbistan için yeni bir hizmet daha başlattıklarını ifade eden Ölker, "5 çöp taksi çalışmaya başladı. Çöp taksi uygulaması ile büyük kamyonların girmesi zor olan ara sokaklarda çöp birikmesinin önüne geçeceğiz. Aracımızın küçük ve seri olmasından dolayı olumsuzluğun yaşandığı bölgeye daha hızlı ulaşıp sorunun çözülmesini sağlıyoruz." dedi.
Ölker, vatandaşların biriken çöpleri 0552 464 46 46 numaralı WhatsApp ihbar hattına bildirmeleri halinde anında müdahale edilerek çöplerinin alındığını belirtti.
Kaynak: AA
Etiketler : Elbistan Belediyesi, Elbistan, Güncel
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