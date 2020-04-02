Elbistan'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
02.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:12
Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Çağrı Şahin idaresindeki 41 ES 632 plakalı kamyonet, Kızılcaoba Mahallesi Taşoluk mevkisinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mehmet Çağrı Şahin idaresindeki 41 ES 632 plakalı kamyonet, Kızılcaoba Mahallesi Taşoluk mevkisinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Kahramanmaraş, Mehmet Çağrı, Elbistan, Güncel