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Elbistan'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

02.04.2020 19:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:50
Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Çağrı Şahin idaresindeki 41 ES 632 plakalı kamyonet, Kızılcaoba Mahallesi Taşoluk mevkisinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Elbistan’da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Mehmet Çağrı, Elbistan, Güncel

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Elbistan'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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