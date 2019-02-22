Elbistan'da "Drift" Yapan Sürücüye 5 Bin 245 Lira Para Cezası

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde kullandığı otomobil ile 'drift' yapıp polisten kaçan sürücüye, 5 bin 245 lira para cezası uygulandı.
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Ceyhan
Mahallesi Göktürk
Caddesi'nde devriye gezerken, bir sürücünün drift yaptığını tespit etti.
Polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü Y.O, kısa sürede yakalandı.
Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, kesici alet ele geçirildi.
Sürücüye, drift yapmak suçundan 5 bin 245 lira para cezası uygulandı. Otomobil 60 gün süre ile trafikten men edildi.
Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel
Kaynak: AA