Elbistan'da El İlanı Kirliliğine Ceza Uygulandı

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:43



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:43

Elbistan ilçesinde izinsiz el ilanı dağıtan ve atılan broşürlerle çevrenin kirlenmesine yol açan firmaya bin lira para cezası uygulandı.Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde bazı firmalarca el ilanı dağıtılarak reklam yapılmaya çalışıldığı belirtildi.Dağıtılan el ilanlarının kimi zaman dağıtıcılar, kimi zaman da verilen kişilerce yerlere atılarak çevre kirliliğine yol açtığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Firmaların ve kişilerin izin almadan yaptıkları dağıtımlar, kontrolsüz bir şekilde yapıldığı için hem vatandaşları rahatsız etmekte hem de yerlerde kirlilik oluşturmaktadır. Bu nedenle ilçemizde izinsiz bir şekilde el ilanı dağıttıran bir firmaya 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na istinaden bin lira cezai işlem uygulandı."