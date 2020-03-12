Elbistan'da fahiş fiyat artışına karşı denetim
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde zabıta görevlileri, koronavirüse karşı tedbir almaya çalışan vatandaşların kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarında fahiş artış şikayetleri üzerine alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimi yaptı.
12.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:18
Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesinde zabıta görevlileri, koronavirüse karşı tedbir almaya çalışan vatandaşların kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarında fahiş artış şikayetleri üzerine alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimi yaptı.
Faturaları inceleyen Elbistan Belediyesi zabıta ekipleri, hijyen ürünlerinin fiyat etiketlerini ve faturalarını kontrol ederek işletmecilere anormal artış uyarısında bulundu.
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri ile kolonya ve bazı gıda maddelerinin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu şikayetleri üzerine, Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetim yaptı.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, zabıtaların ilçe genelinde sahaya indiğini ve denetimlere başladığını söyledi.
Salgın gerekçesiyle fırsatçıların ürün fiyatlarını fahiş ve spekülatif oranda artırdığına ilişkin sözlü şikayetler üzerine denetimlerde bulunulduğunu kaydeden Başkan Gürbüz, "Koronavirüse karşı hijyen sağlamaya çalışan vatandaşlarımızın hijyenik ürünlerde fahiş fiyat artışı şikayeti üzerine alışveriş merkezleri ve marketlerde fiyat denetimi yapıyoruz. Ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile faturalarını karşılaştırarak anormal bir artış olup olmadığını inceliyoruz. Vatandaşımızın zor zamanını fırsata çevirmek isteyen işletmelere fırsat vermemeye çalışıyoruz. İşletmecilerimizi anormal artışlara karşı ve hijyen ürünlerinin bir anda tükenmemesi için toplu satış yapmamaları konusunda uyarıyor, bu konuda vatandaşlarımızdan da anlayış bekleyip işletmecileri sıkıştırmamalarını bekliyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
Faturaları inceleyen Elbistan Belediyesi zabıta ekipleri, hijyen ürünlerinin fiyat etiketlerini ve faturalarını kontrol ederek işletmecilere anormal artış uyarısında bulundu.
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri ile kolonya ve bazı gıda maddelerinin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu şikayetleri üzerine, Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetim yaptı.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, zabıtaların ilçe genelinde sahaya indiğini ve denetimlere başladığını söyledi.
Salgın gerekçesiyle fırsatçıların ürün fiyatlarını fahiş ve spekülatif oranda artırdığına ilişkin sözlü şikayetler üzerine denetimlerde bulunulduğunu kaydeden Başkan Gürbüz, "Koronavirüse karşı hijyen sağlamaya çalışan vatandaşlarımızın hijyenik ürünlerde fahiş fiyat artışı şikayeti üzerine alışveriş merkezleri ve marketlerde fiyat denetimi yapıyoruz. Ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile faturalarını karşılaştırarak anormal bir artış olup olmadığını inceliyoruz. Vatandaşımızın zor zamanını fırsata çevirmek isteyen işletmelere fırsat vermemeye çalışıyoruz. İşletmecilerimizi anormal artışlara karşı ve hijyen ürünlerinin bir anda tükenmemesi için toplu satış yapmamaları konusunda uyarıyor, bu konuda vatandaşlarımızdan da anlayış bekleyip işletmecileri sıkıştırmamalarını bekliyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
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Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraş, Elbistan, Zabıta, Güncel
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