Elbistan'da koronavirüs tedbirleri
Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.
12.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:36
Kahramanmaraş 'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarında anormal artış olduğu şikayetleri üzerine, belediye ekiplerince alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Faturaları inceleyen ekipler, işletmecilere anormal artış yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Zabıta Amiri Mehmet Yüksel, yaptığı açıklamada, işletmecileri toplu malzeme satmamaları konusunda uyardıklarını belirterek, "Ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile faturalarını karşılaştırarak anormal bir artış olup olmadığını inceliyoruz." dedi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarında anormal artış olduğu şikayetleri üzerine, belediye ekiplerince alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.
Faturaları inceleyen ekipler, işletmecilere anormal artış yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Zabıta Amiri Mehmet Yüksel, yaptığı açıklamada, işletmecileri toplu malzeme satmamaları konusunda uyardıklarını belirterek, "Ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile faturalarını karşılaştırarak anormal bir artış olup olmadığını inceliyoruz." dedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Elbistan'da koronavirüs tedbirleri
Etiketler : Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi