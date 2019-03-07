Elbistan'da Nostalji Sergisi Açıldı

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesindeki bir lisede açılan Nostalji Sergisi'nde, öğrenciler gramofon, radyo, kaset çalar gibi eski eşyaları görme fırsatı buldu.
Elbistan Anadolu Lisesi
müzik öğretmeni Adem Evcan'ın katkıları, velilerin de desteğiyle müzik çalar ve kasetlerin yer aldığı Nostalji Sergi'si açıldı.
Teneffüslerde ve serbest zamanlarda sergiyi gezen öğrenciler, daha önce filmlerde ve resimlerde gördükleri nostaljik cihazları ilgiyle inceleyip öğretmenlerinden bildi aldı.
Okulun müzik öğretmeni Adem Evcan, yaptığı açıklamada, öğrencilerin eskiden kullanılan müzik çalarları tanımaları için önemli bir fırsat sunduklarını söyledi.
Geçmişten bugüne bütün antika cihazları sergilemeye çalıştıklarını ifade eden Evcan, amaçlarının, çocukların duyup da hiç görmedikleri enstrümanları, radyo, pikap, gramofon gibi eşyaları görmelerini sağlamak olduğunu belirtti.
Velilerin ve öğretmenlerin desteğine teşekkür eden Evcan, "Elbistan esnafından da antika eser getirenler oldu. Serginin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sergimiz çok anlamlı ve güzel geçiyor. İlçemizdeki diğer okullardan da sergimizi gezmeye gelen öğrencilerimiz oluyor. Sergiyi gezen öğrencilerimiz büyüklerinin zamanında kullanılan aletleri inceleyerek nostalji yaşıyor." dedi.
Öğrencilerden Şevval Gökalp ise sergiyi gezerken duygu dolu anlar yaşadıklarını belirtti.
Güncel
Kaynak: AA