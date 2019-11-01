Haberler » Güncel » Elbistan'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Elbistan'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

01.11.2019 19:58
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Nedim Gül (59) idaresindeki 46 KD 574 plakalı otomobil ile İsrafil Firik idaresindeki 46 VD 415 plakalı traktör, Akveren Mahallesi Termik Caddesi'nde çarpıştı.
Sürücü ile birlikte Ayşe Gül (19) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bu arada kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Elbistan'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
22:33 Salda Gölü'nde su kalitesi yükseldi
22:28 Tokat'a mevsimin ilk kar yağdı
22:31 Heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nun Artvin yönü ulaşıma kapandı
22:31 700 yıllık tarihi han, butik otel olarak hizmete açıldı
22:30 Sivas'ta kar yağışı
22:26 Kahramanmaraş merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
22:26 Hollandalı avukatlar, DEAŞ'lıların getirilmesi için hükümete dava açtı
1.11.2019 22:35:19