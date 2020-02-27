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Elbistan'da parklara kedi evleri yerleştirildi

Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediyesince, değişik bölgelerdeki parklara kedi evleri yerleştirildi.

27.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:39Elbistan'da parklara kedi evleri yerleştirildi
'ta Belediyesince, değişik bölgelerdeki parklara kedi evleri yerleştirildi.
İlk etapta Pınarbaşı Sultan Abdulhamit Parkı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Ceyhan Parkı'na kedi evi yerleştiren belediye ekipleri, belirli periyotlarda evlerin bakımı ve temizliğini yapıyor.
Elbistan Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ise kedi evlerine günlük yem bırakıyor.
Belediye ekipleri, vatandaşlardan, parklarda yaptıkları piknik sonrası artan yemekleri kedi evlerine bırakmalarını istedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Elbistan, Han, Güncel

Kaynak: AA

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