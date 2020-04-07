Elbistan'da şehir giriş çıkışları kapatıldı
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin ilçeler arası geçişleri sınırlandırmasıyla Elbistan'da giriş çıkışlar kapatıldı.
07.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:09
İlçeye giriş çıkışlarda kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçüp güzergahlarını sordu.
Sürücülere alınan kararla ilgili bilgi aktarıp ilçeler arası seyahatin birinci derece yakın akraba cenazesi, sağlık, iş, görev sebepleri dışında sınırlandırıldığını belirterek, kendilerini şehir dışına çıkmamaları hususunda uyardı.
Kaynak: AA
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