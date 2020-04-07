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Elbistan'da şehir giriş çıkışları kapatıldı

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin ilçeler arası geçişleri sınırlandırmasıyla Elbistan'da giriş çıkışlar kapatıldı.

07.04.2020 18:31 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:34
Kahramanmaraş 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin ilçeler arası geçişleri sınırlandırmasıyla Elbistan 'da giriş çıkışlar kapatıldı.
İlçeye giriş çıkışlarda kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçüp güzergahlarını sordu.
Sürücülere alınan kararla ilgili bilgi aktarıp ilçeler arası seyahatin birinci derece yakın akraba cenazesi, sağlık, iş, görev sebepleri dışında sınırlandırıldığını belirterek, kendilerini şehir dışına çıkmamaları hususunda uyardı. Elbistan’da şehir giriş çıkışları kapatıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Elbistan, Polis, Güncel

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Elbistan'da şehir giriş çıkışları kapatıldı
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