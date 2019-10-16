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Elbistan'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yeni sanayi sitesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

16.10.2019 15:55Elbistan'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yeni sanayi sitesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Hayrettin D. isimli şahıs, aracındaki arızanın tamiri için yeni sanayi sitesi 19. bloktaki bir iş yerine geldi. Bu sırada Hayrettin D.'ye bir otomobil içerisinden tabanca ile ateş eden şahıs olay yerinden kaçtı. Karın bölgesine isabet eden mermi nedeniyle yaralanan Hayrettin D., kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaralının yardımına ilk olarak çevredeki esnaf koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İhbarın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerini güvenlik çemberi içerisine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, boş kovan ve diğer delilleri inceleme altına alırken, kimliği belirlenen saldırganın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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