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Elbistan'da sokak hayvanları için yem bırakıldı

Elbistan Belediyesi ile Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER), koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokak hayvanları için mama ve yem dağıttı.

09.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:06
Elbistan'da sokak hayvanları için yem bırakıldı
Elbistan Belediyesi ile Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER), koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokak hayvanları için mama ve yem dağıttı.
Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, normal zamanda gerçekleştirilen mama dağıtımının bu süreçte daha sık yapılacağı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs ile mücadele sürecinde hemşehrilerimiz sokağa çıkmama hassasiyeti gösterdiği için sokaklardaki can dostlarımızı unutmadık. Lokanta, restoran ve kafe gibi yerlerin kapatılması üzerine sokak hayvanları yemek bulmakta zorlanmaya başladı. Sokak hayvanlarını bu zorlu günlerde unutmayarak Elbistan Hayvanları Koruma Derneğimiz ile birlikte daha önce hayata geçirdiğimiz kedi evleri başta olmak üzere birçok noktaya mama ve yem bırakılıyor. Kendiniz için evde kalmaya devam edin. Evde kalalım, sağlıklı kalalım. Biz belediye olarak tüm tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Elbistan, Güncel
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