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Elbistan'da sosyal medyadan Cem Kılıç konseri

Elbistan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonunu evde geçiren vatandaşlar için sosyal medya hesabından Cem Kılıç konseri düzenledi.

20.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:23
Elbistan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonunu evde geçiren vatandaşlar için sosyal medya hesabından Cem Kılıç konseri düzenledi.
Belediye ekipleri, pandemi nedeniyle evinden çıkmayarak kendisini İstanbul'daki evinde izole eden Cem Kılıç'a ulaşarak konser verme teklifinde bulundu. Buna olumlu yanıt veren Kılıç, belediyenin sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla buluştu.
Sanatçı ile konser öncesi görüntülü bağlantı ile görüşen belediye başkanı Mehmet Gürbüz, Kılıç'a teşekkür etti.
Elbistanlı vatandaşların evde sıkılmalarının önüne geçmek için sosyal medya konseri organize ettiklerini belirten Gürbüz, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın bu süreci sağlıklı olarak geçirmesi için bütün imkanlar seferber edilmiş durumda. Bizler de vatandaşlarımızın evde sıkılmadan kalmalarını ve mutlu olmalarını temin etmek amacıyla sosyal medyada konser düzenledik. Türkiye'de bunu ilk yapan belediye olmak bizi ayrıca mutlu etti." Elbistan’da sosyal medyadan Cem Kılıç konseri

Kaynak: AA

Etiketler: Elbistan Belediyesi, Güncel
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