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Elbistan'da trafik kazası: 12 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.

14.08.2019 23:59 Elbistan'da trafik kazası: 12 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.
Göksun-Elbistan kara yolu Karaelbistan mevkisinde, Fahri Güneş'in (54) yönetimindeki 46 VB 294 plakalı otomobile, Engin Tekelek (31) yönetimindeki 46 EM 507 plakalı kamyonet arkadan çarptı.
Çarpmışmanın etkisiyle kamyonet, karşı şeride geçerek yol kenarındaki bahçeye devrildi.
Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan Zöhre (52) ve Mücahit Güneş (16) ile Fadime (26) ve Yunus Emre Baz (7), otomobilde bulunan Selma (27), Kadir (54), Emine (56), Sema Firdevs (13) Burak Efe (8) ve Abdulsamet Tekelek (6) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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