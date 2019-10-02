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Elbistan'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02.10.2019 21:04Elbistan'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen bir şahıs ile ondan uyuşturucu madde satın alan bir şahsı yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramada, 3 parça halinde toplam 0.93 gram ateş buz metamfetamin adılı uyuşturucu madde ile 4 adet captagon isimli uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 85 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Elbistan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüpheli, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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