Elbistan'ı Afet Bölgesi İlan Edin"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç
, Elbistan
'da 150 bin ton pancarın tarlada alım beklediğini belirterek, "Adalet ve Kalkınma Partisine çağrıda bulunuyoruz; ya çiftçilerin zararlarını gidermek için burayı afet bölgesi ilan edin ya da sattığınız fabrika sahiplerine söyleyin, bu pancarları satın alsınlar." dedi.
Öztunç, düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nden getirdiği şeker pancarını göstererek, şeker pancarının tansiyonu, kolesterolu düşürdüğünü; sinir hücrelerine iyi geldiğini, insanı sakinleştirdiğini söyledi.
Pancarın Anadolu'daki onbinlerce çiftçi gibi, Elbistan'daki çiftçilerin de en büyük gelir kaynağı olduğunu belirten Öztunç, "Her yıl binlerce ton şeker pancarı üretilir, 1986'dan beri açık olan şeker fabrikasına verilirdi. Fabrika, geçen yıl 30 milyon lira kar elde etti ama özelleştirildi." diye konuştu.
Ali Öztunç, Elbistan'da 150 bin ton pancarın tarlada kaldığını, fabrikanın bu pancarı satın almadığını öne sürerek, şöyle devam etti:
"Fabrikanın derdi şeker üretmek değil. Fabrikayı satın alan patronun derdi, fabrikanın arazisini satmak; oraya rezidanslar, binalar yapmak. 150 bin ton pancar alım bekliyor ama bu arada olan oldu, kar yağdı ve pancar tarlada kaldı. Kar
yağınca kalite düşüyor. Elbistan esnafı batıyor, koca bir şehir batmak üzere. AKP
, Maraş'ta, özellikle de Elbistan'da çok oy alıyor. Elbistan bugüne kadar AKP'ye sahip çıktı ama bugün AKP çiftçiyi perişan etti. Adalet ve Kalkınma Partisine çağrıda bulunuyoruz; ya bu çiftçilerin zararlarını gidermek için burayı afet bölgesi ilan edin, çiftçilerin zararını devlet, hükümet ödesin ya da sattığınız fabrikanın sahiplerine söyleyin, bu pancarları satın alsınlar. Eğer bunu yapmazsınız koca bir şehir batacak."
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Öztunç, "işçilerin kıdem tazminatı sorunu" ile ilgili soru üzerine, "AKP, şimdi kıdem tazminatına kafayı takmış." dedi. Kıdem tazminatının kaldırılmasının işçiye yapılan en büyük darbe olacağını söyleyen Öztunç, kıdem tazminatının kaldırılmaması için ellerinden gelen tüm mücadeleyi vereceklerini bildirdi.
Bir başka soruyu yanıtlarken de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Diyanet İşleri
Başkanı Ali Erbaş
hakkında, "Siyasete bulaştırmayalım, siyasi tartışmaların malzemesi yapmayalım." dediğini aktaran Öztunç, "Diyanet İşleri Başkanı'nın kendisi siyasetin tam ortasında. O meczubu ziyaret ederek zaten siyaset yaptığını gösterdi. Ali Erbaş, Mustafa Kemal Atatürk
Cumhuriyetinin Diyanet İşleri Başkanı değil, Recep Tayyip Erdoğan
'ın Diyanet İşleri Başkanıdır. Biz onu asla Diyanet İşleri Başkanı olarak kabul etmiyoruz, tanımıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ali Öztunç,Kahramanmaraş,Elbistan
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:13