Elbüs Sefer Sayıları Arttırıldı

Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın 'Marka Şehir Elazığ İçin Çözüm Planları' arasında yer alan çevre dostu, elektrikli, bataryalı ELBÜS'ler vatandaşlardan büyük beğeni topluyor.

Dünyada ilk kez Elazığ'da kullanılan 18 metre uzunluğunda şarjlı, bataryalı, çevre dostu ELBÜS'ler kısa sürede trafikte yerini alarak toplu taşımada yerini aldı.

Yaklaşık 150 kişi kapasiteli ELBÜS'ler kış aylarının gelmesiyle birlikte sefer sayılarını arttırarak vatandaşlara daha hızlı kaliteli hizmet vermeye devam edecek.

Ayrıca ELBÜS'ler ile vatandaşlar her 20 dakikada bir Elazığ Şehit Polis Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne de sefer düzenleyerek hastaneye gidecek olan vatandaşlara kolaylık sağlıyor.

VATANDAŞLAR ELBÜS'TEN MEMNUN

Elazığlı vatandaşlar başlatılan ring seferlerle şehrin bir ucundan diğer ucuna rahatlıkla tek otobüsle gittiklerini belirterek Elazığ Belediyesi'nin hayata geçirdiği bu uygulamadan memnun olduklarını ifade ettiler.

"ELBÜS'lerde seyir halinde telefonlarımızı şarz edebiliyoruz. Aynı zamanda wifi hizmetiyle internete rahatça erişebiliyoruz. Bu gençler için çok güzel bir hizmet."

"Yeni otobüs seferleri bizleri sevindirdi.Okula giden çocuklarımız var, işe giden vatandaşlarımız var. Herkesin arabası yok kolayca gidip gelebiliyor. Artık ulaşım bizler için de kolay ve rahat oldu."

"Doğukent Mahallesi'nden Hilalkent Mahallesi'ne hızlı ulaşım sağladığı için artık bu hattı kullanacağım. Böyle bir hatta ihtiyacımız vardı"

"Hilalkent Mahallesi'nden Elazığ Şehit Polis Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne çok rahat bir şekilde gidip dönebiliyorum. Bizlere bu imkanı sağlayan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a teşekkür ederiz."