Elçin bebeğin dedesi bilgiç: bebeği başından beri almayı planlamışlar

Elçin bebeğin dedesi Bilgiç: Bebeği başından beri almayı planlamışlarİskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA)- Almanya'nın Heilbronn kenti Gençlik Dairesi (Jugendamt), tarafından psikolojik tedavi gördüğü gerekçesiyle mahkeme kararı olmadan henüz 4 günlükken annesinden alınan Elçin bebeğin dedesi Ömer Bilgiç, 'Bebeği başından beri almayı planlamışlar. Kızımın süt vermesini bile engellediler' dedi."BİZ ORADA KONUŞURKEN ÇOCUĞU ALIP GÖTÜRMÜŞLER"Kızının daha önce psikolojik rahatsızlık sebebiyle hastaneye yattığını ve bu sebeple Gençlik Dairesi'nin çocuğu alacağını söylediğini belirten dede Ömer Bilgiç, "Hastane odasında konuştuk. Biz onların dediklerini asla kabul etmedik ama onlar direttiler. Çocuğu alarak bakıcı birisine vereceğiz dediler. Biz orada konuşurken, yukarı çıktığımızda çocuğu alıp götürmüşler. İzin olmadan. Bu sadece benim sorunum değil, Almanya'da yüzlerce benim gibi mağdur olan aile var" ifadelerini kullandı.MURAT GÜNEŞ: HIRİSTİYANLAŞTIRMA PROJESİDİRWuppertal Türkiye Sevdalıları Derneği Başkanı Murat Güneş, Cuma günü düzenlenen gösteriye dair Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. Güneş, "Almanya'da ne yazık ki vatandaşlarımız sahipsiz durumda. Gençlik daireleri maalesef yürekleri dağlamakta. Şu an Almanya'da yaklaşık 4 bin Türk çocuğu yabancı ailelere verildi. Bu, Müslüman çocukları ailelerin ellerinden alarak Hristiyanlaştırmak için atılan bir adımdır. Bir Müslümandan alınıp başka bir dine mensup aileye vermek insan hakları ihlalidir. Bu, alınan 4 bin çocuğun, ailelerinin ellerinden alınmasını gerektirecek hiç bir gerekçe yoktur" dedi. Murat Güneş, tekrar bir çocuk alınmaması için vatandaşlara Heilbronn Gençlik Dairesi önüne her gün gelerek eylem yapılmaları çağrısında bulundu.AVUKAT GİRGİN: UYGULAMA HER EYALETTE FARKLIKöln'de yaşayan Türk Avukat Devrim Girgin, Gençlik Dairelerinin sürekli tartışılan uygulamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Gençlik Dairelerinin dayandığı Sosyal Güvenlik yasasının (SGB) yumuşak diye adlandırılan bir yapıda olduğunu, here eyalette farklı uygulamalarla insanların karşısına çıktığını ifade etti. Belediyelerdeki personele göre bile farklı okunup, uygulanabildiğinin altını çizen Girgin, "Bir eyalette psikolojik ya da aile içi şiddet varmış gibi gösterilerek alınan çocukların, aynı ülke ve başka bir şehirde sorun olarak görülmeyebiliyor" dedi.Cuma günü Heilbronn'da düzenlenen protestoda konuşan Elçin bebeğin dedesi Ömer Bilgiç, duyarlılıkla gösteriye katılanlara teşekkür ederek, 4 günlük çocuğun annesi tarafından bakılamayacağına karar vererek ellerinden alınmasını kabullenemediklerini belirmişti. Kendileri gibi yüzlerce mağdur edilen ailenin olduğunu, kızının bir süre psikolojik rahatsızlık yaşadığını ancak tedavi sonrası sağlığına kavuştuğunu belirten Bilgiç, "Bebeği başından beri almayı planlamışlar. Kızımın süt vermesini bile engellediler. Biz kalabalık bir aileyiz. Torumuza bakacak gücümüz var. Niye alınıp Alman aileye veriliyor?" diye konuşmuştu.