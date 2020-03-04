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Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı

Uzun süredir ortalarda görünmeyen güzel oyuncu Elçin Sangu, önceki gün objektiflere yakalandı. Son olarak Çarpışma dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermedi.

04.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:45Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı

20 Mart'ta vizyona girecek '9 Kere Leyla' adlı filmde evlilik terapisti Nergis'i canlandıracak olan Elçin Sangu, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı.

SORULARA YANIT VERMEDİ

Beyaz botları ve beresiyle tarz olan güzel oyuncunun kulaklık ile telefon konuştuğu görüldü. Genelde kameralara yanıt veren ve sempatik tavırlar sergileyen Elçin Sangu, bu kez kendisine yöneltilen sorulara cevap vermedi ve "İyi akşamlar" demekle yetindi. Kameraları görmezden gelen ünlü oyuncu, hızlı adamlarla kameraların bulunduğu noktadan ayrıldı.

DİZİDEN SONRA ORTALARDA GÖRÜNMEDİ

Son olarak 'Çarpışma' adlı dizide rol alan Elçin Sangu uzun süredir ortalarda görünmüyordu.


Elçin Sangu, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI (4)
SON VİRAJ:Yaşamın kenarında,Son virajdayız.Değermi bu kısa ömür için diye soruyorum kendi kendime.
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BALÇOVALI:Ayşegül çok güzelsin.Ama yollarımız çıkmaz sokak..
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TINCI:ÇOKTA TINNN.
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AVNİ:ortalık ünlü oyuncudan geçilmiyor.
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4.03.2020 23:16:29